Kremlin se recusa a comentar reportagem do New York Times sobre espiões russos que usariam identidades brasileiras

MOSCOU (Reuters) - Kremlin, questionado na quinta-feira sobre uma reportagem do New York Times a respeito do que o jornal afirmou serem nove espiões russos operando sob identidades de disfarce brasileiras, recusou-se a comentar.

"Vimos essas reportagens", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. "Não podemos comentar sobre elas de forma alguma. Nós da administração (presidencial) não temos essa informação."

(Reportagem de Dmitry Antonov)