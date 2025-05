Justiça da Romênia nega recurso de candidato nacionalista após derrota eleitoral

O Tribunal Constitucional da Romênia anunciou nesta quinta-feira (22) que rejeitou um recurso apresentado pelo candidato nacionalista George Simion após sua derrota nas eleições presidenciais de domingo, vencidas pelo prefeito pró-europeu de Bucareste, Nicusor Dan.

Simion recorreu ao tribunal para pedir a anulação das eleições, após denunciar "interferências externas".

As eleições de domingo aconteceram cinco meses após o Tribunal Constitucional anular a votação de dezembro por denúncias de interferência russa.

Após uma deliberação, o tribunal "rejeitou por unanimidade o pedido de anulação das eleições, por considerá-lo infundado", informou o tribunal em um comunicado.

O candidato denunciou que o tribunal perpetua "seu golpe de estado", em uma publicação no Facebook.

"A única coisa que nos resta é lutar! Eu os convido a se unirem a mim hoje e nas próximas semanas", acrescentou.

Simion, um político nacionalista que se declara admirador de Donald Trump, venceu o primeiro turno das eleições em 4 de maio, mas perdeu o segundo turno no domingo passado com 46,4% dos votos, contra 53,6% de Dan.

As eleições são fundamentais para o futuro do país, que é membro da UE e da Otan e compartilha fronteira com a Ucrânia.

Dan defende a manutenção do apoio militar que a Romênia concede à Ucrânia em sua luta contra a invasão russa.

Simion parabenizou o rival na noite de domingo, mas na terça-feira recorreu à justiça e denunciou "interferências externas".

