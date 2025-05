As tragédias de Biden: acidente matou esposa e filha; câncer, o filho

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, diagnosticado com câncer de próstata, já enfrentou duras perdas: sua primeira esposa e a filha do casal morreram em um acidente de trânsito na década de 1970, e um de seus filhos morreu por causa de um câncer no cérebro em 2015.

Tragédia abalou a família Biden

Em dezembro de 1972, Neilia, então esposa de Biden, estava no carro com os três filhos do casal, Joseph, Robert e Naomi. À época, as crianças tinham 3 anos, 2, e 13 meses, respectivamente. A família voltava para casa após ter ido comprar uma árvore de Natal quando o carro em que estavam se envolveu em uma grave colisão em um cruzamento.

O acidente matou Neilia e Naomi. Ambas morreram ao chegar no Hospital Geral de Wilmington. Robert sofreu fraturas no crânio e Joseph, uma fratura na perna. Segundo relatos da imprensa norte-americana, o impacto fez o carro cair em um barranco de mais de 45 metros de altura.

Joe Biden havia sido eleito senador pelo estado de Delaware, e sua carreira política estava em ascensão. Com 30 anos, ele era um dos senadores mais jovens da história dos EUA. O acidente com a família aconteceu poucas semanas após a eleição, e Biden soube da tragédia enquanto estava em seu gabinete, na capital Washington, DC.

Em entrevista ao jornalista Anderson Cooper, da rede norte-americana CNN, Biden relembrou a ligação que recebeu no dia do acidente. "Eles [Bombeiros] colocaram uma jovem no telefone, uma das primeiras a socorrer, e disseram: 'Você precisa voltar para casa. Houve um acidente. E eu perguntei: 'Qual é o acidente?'. Ela respondeu: 'Sua esposa e seus três filhos foram atropelados por um caminhão e você deveria voltar para casa'. [...] 'Sua esposa está morta. Sua filha está morta. E seus filhos estão muito feridos'", disse Biden.

Me lembro de sair pelo Capitólio e olhar para o céu e dizer 'por que você fez isso?', sabe, eu estava com raiva, como se estivesse falando com Deus. Sei que parece estranho, mas eu estava com muita raiva Joe Biden, em entrevista a Anderson Cooper

Joe Biden, Neilia Hunter e os filhos. Naomi, no colo da mãe na imagem, morreu com pouco mais de 1 ano Imagem: Reprodução/YouTube/CBS Evening News

Biden fez o juramento como senador do hospital, onde seus dois filhos ainda estavam internados. O então Secretário do Senado, Francis Valeo, viajou até a cidade de Wilmington para prestar o juramento de posse ao novo senador, em um episódio que ficou marcado na trajetória política de Biden, que havia considerado renunciar ao cargo por conta do acidente.

Segundo Biden, o apoio da família foi fundamental para que ele conseguisse superar o acontecido. "Eu tinha uma grande vantagem [...] eu tinha uma família. Minha falecida esposa e eu tínhamos comprado uma casa. Tinha um celeiro. Meu irmão se mudou e transformou o celeiro em um pequeno apartamento. Minha irmã e o marido dela deixaram a casa deles e foram morar comigo para me ajudar a criar as crianças", relembrou na conversa com Cooper.

O ex-presidente revelou, também, que passou a entender os motivos pelos quais as pessoas cometem suicídio. "Conseguia entender como as pessoas conseguiam fazer isso". No entanto, Biden disse que tinha "dois meninos que precisavam dele", e se apoiou nos meninos para seguir. "Quem explicaria aos meus filhos que eu tinha ido embora?".

Lembro-me da pior sensação que já tive na vida: não saber se meus dois filhos estavam vivos voltando para casa, depois de ficar sabendo do acidente e me dizerem que minha esposa estava morta em cima do meu filho. Minha filha, morta em cima do meu outro filho. Levou várias horas e o esforço da vida para tirá-los de lá [das ferragens do veículo]. E o que eu nunca consegui fazer [...] eu nunca quis saber dos detalhes. Eu não queria saber de nenhum detalhe Joe Biden

Em 1975, Biden conheceu a segunda esposa, Jill Jacobs, com quem se casou dois anos depois. O casal tem uma filha, Ashley, atualmente com 43 anos.

Filho mais velho morreu de câncer

Joseph "Beau" Biden era o filho que tinha mais afinidade com o pai. Formado em Direito, seguiu a trajetória na área até 2003, quando ingressou na Guarda Nacional do Exército de Delaware. O primogênito de Biden foi enviado a uma missão no Iraque, onde ficou por um ano.

"Beau" tinha uma promissora carreira política pela frente. Após retornar do Iraque, atuou como procurador-geral de Delaware, sendo reeleito em 2010, se tornando favorito para se eleger governador do estado.

Em agosto de 2013, no entanto, "Beau" foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer no cérebro, chamado glioblastoma. Ele recebeu tratamentos de radioterapia e quimioterapia nos dois anos seguintes. Em maio de 2015, aos 46 anos, "Beau" morreu por causa da doença.

Uma coisa é acolher [o luto]. Outra coisa é lidar com isso. Não conheço ninguém que acolha o luto. Eu não o acolhi, mas é preciso enfrentá-lo, lidar com ele, encará-lo, entendê-lo e decidir que estou seguindo em frente porque tenho outro propósito na vida. Meus dois filhos estão vivos, meus netos, minha esposa, seja lá o que for. Não se trata de acolher o luto, mas sim de enfrentá-lo Joe Biden