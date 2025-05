João Fonseca estreia em Roland-Garros contra o número 31 do mundo; sorteio de chaves teve craque do PSG

Foram sorteados na tarde desta quinta-feira (22) os nomes dos jogadores que vão disputar as chaves principais de simples da 124ª edição do torneio de Roland-Garros, em Paris. As partidas do tradicional campeonato de tênis no saibro começam no domingo (25), após uma semana de disputas classificatórias em que os representantes brasileiros foram eliminados. Já classificados, João Fonseca, Bia Haddad e Thiago Monteiro conheceram seus primeiros adversários, em sorteio que contou com a estrela do futebol francês, Ousmane Dembélé.

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

O sorteio das chaves de simples masculina e feminina aconteceu esta tarde, no Complexo de Roland-Garros, na zona oeste da capital francesa, com a presença do convidado de honra, o artilheiro Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, que disputará a final da Copa da França no sábado (24) e a final da Liga dos Campeões, no dia 31 de maio. Admirador do tênis, o craque dos gramados afirmou que torcerá para os atletas da equipe tricolor. "Esperamos que ele nos dê sorte e que possamos dar sorte a ele nas finais", disse o presidente da Federação Francesa de Tênis (FTT), Gilles Moretton.

O Brasil marca presença este ano em Roland-Garros com três competidores. Em sua estreia na chave principal do torneio francês, João Fonseca vai enfrentar na primeira rodada o polonês Hubert Hurkacz, número 31 do ranking mundial, em confronto inédito no circuito internacional. Na 65ª posição do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o número 1 do Brasil jogará pela primeira vez em Roland-Garros como profissional. Se conseguir superar o adversário, o carioca enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre os franceses Pierre Hughes-Herbert e Benjamin Bonzi.

Aos 18 anos, sensação do tênis mundial na atualidade, Fonseca tem conquistado resultados expressivos no circuito internacional, arrancando elogios dos principais nomes da modalidade. Este ano, ele venceu o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, e os Challengers de Phoenix, nos EUA, e Camberra, na Austrália.

Além de João Fonseca, Thiago Monteiro, atual 130º, também está na chave principal. Ele estreia contra o tcheco Vit Kopriva, 85º. Em caso de vitória, o cearense enfrentará quem vencer entre o alemão Daniel Altmaier e o cabeça de chave 4 Taylor Fritz, dos Estados Unidos.

Depois de ter chegado à semifinal de Roland-Garros em 2023, Beatriz Haddad (23ª do ranking mundial) também carrega a esperança da torcida brasileira e é a única representante brasileira no feminino. Em 2024, Bia foi eliminada na primeira rodada de Roland-Garros.

Em 2025, ela começa a campanha diante da americana Hailey Baptiste, número 70 do ranking mundial. Caso avance, a brasileira vai encarar a vencedora entre a japonesa Uchijima Moyuka e uma jogadora classificada nas eliminatórias dessa semana.

Vencedora do torneio em 2022, 2023 e 2024, a polonesa Iga Swiatek vai brigar pelo quarto título. Presente esta tarde para o sorteio de chaves, ela disse estar confiante para mais esse desafio. "Todo ano é diferente. Eu me sinto a mesma jogadora, desde 2022 eu tenho jogado com consistência e por isso tenho mais pressão. Mas cada temporada começa tudo novamente e espero dar o meu melhor", disse Swiatek, sob aplausos.

Brasileiros foram eliminados no qualifying

Desde segunda-feira (19), os tenistas que não tiveram presença garantida no torneio por número de pontos no ranking mundial, puderam disputar a etapa preliminar. O Brasil teve três atletas na disputa, mas nenhum conseguiu classificação.

Laura Pigossi foi derrotada na estreia, na segunda-feira (19), pela francesa Fiona Ferro. Felipe Meligeni perdeu para o alemão Henri Squiri, na terça-feira (20). Depois de vencer o japonês Yasutaka Uchiyama na terça-feira, Thiago Seyboth Wild (112º do mundo) perdeu para o francês Geoffrey Blancaneaux na quarta-feira (21), sendo eliminado.

Nas duplas, o Brasil tem cinco representantes na disputa. Os principais nomes na competição são o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos.

Destaque também para o gaúcho Marcelo Demoliner que vai jogar com o russo Daniil Medvedev pela sétima vez. O também gaúcho Orlando Luz escolheu como parceiro o croata Ivan Dodig. Completando a lista, Fernando Romboli escolheu o australiano John-Patrick Smith como sua dupla.

Este ano, a premiação de Roland-Garros vai ultrapassar os € 56 milhões (mais de R$ 369 milhões). O valor representa um acréscimo de mais de 5% em comparação à edição de 2024. O prêmio em dinheiro do sorteio principal aumentou 6,37% em comparação com 2024.

Até o dia 8 de junho, Roland-Garros irá atrair os amantes do tênis profissional. O público esperado é de 675.000 pessoas.

A RFI conversou na tarde desta quinta-feira (22) com Rômulo Albino, que veio de Botucatu, São Paulo. "Estou achando muito legal, gosto muito de tênis e tivemos oportunidade de vir. Pudemos ver alguns jogadores, uma experiência muito bacana", disse. "Tenho esperança de que o João Fonseca faça um bom torneio, mas ele é muito novo, tem muito chão pela frente", diz.

No domingo, Roland-Garros prestará homenagem ao espanhol Rafael Nadal, que venceu 14 vezes em Paris e se aposentou do esporte no ano passado.