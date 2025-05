João Adibe, da Cimed, diz que o 1º cliente do negócio são seus funcionários

João Adibe Marques, presidente da Cimed, revela uma das pílulas secretas da companhia: entender que o primeiro cliente do seu negócio são os seus funcionários. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Quais são as pílulas de segredo que a Cimed tem? Isso é uma. Entender que o primeiro cliente do seu produto é o seu funcionário. A partir do momento que ele entendeu o produto que ele fabrica, ele também começa a vender o produto, via suas redes sociais.

João Adibe Marques, presidente da Cimed, com funcionários da sua empresa Imagem: Divulgação

Como engajar os funcionários. Na entrevista, Adibe diz que, quando a Cimed vai lançar um produto, há uma ação da empresa chamada 'João Convoca'.

Todos postam ao mesmo tempo. "Ali a gente lança o produto. Naquele exato momento, em que o funcionário é o primeiro cliente do produto, a gente já o engaja para o público final. A gente manda o post, e o funcionário faz a escrita do jeito que ele quiser. Só que naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, as 5.000 pessoas postam ao mesmo tempo, em suas redes sociais. Olha a potência que não dá isso?!", declara. A Cimed tem cerca de 5.000 funcionários.

A Cimed é uma indústria farmacêutica 100% brasileira. Foi fundada em 1977 pelo empresário João de Castro Marques. Hoje, é um dos maiores grupos do segmento no país em volume de vendas, ocupando a terceira posição do setor. Em 2024, a empresa faturou R$ 3,6 bilhões.