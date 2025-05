Japão rebaixa visão sobre economia global com as tarifas dos EUA

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão rebaixou nesta quinta-feira sua avaliação sobre a economia global em face da incerteza sobre a política comercial dos Estados Unidos, sinalizando seu alarme sobre as consequências cada vez maiores das tarifas do presidente Donald Trump.

Em seu relatório econômico mensal de maio, o governo também revisou para baixo sua avaliação da economia dos EUA pela primeira vez em quase três anos, dizendo que a expansão está se moderando.

"A retomada da economia global está se moderando com a estagnação do crescimento em algumas regiões em meio à incerteza sobre a política comercial dos EUA", disse o relatório. Em abril, o governo disse que o crescimento econômico global estava se recuperando.

O governo manteve sua avaliação sobre a economia do Japão, dizendo que ela está "se recuperando moderadamente, embora exista incerteza sobre a política comercial dos EUA".

Embora o aumento dos empregos e da renda familiar sustente uma recuperação moderada da economia japonesa, os riscos negativos com as tarifas dos EUA estão aumentando, segundo o relatório.

"Os efeitos dos aumentos contínuos de preços sobre a confiança e o consumo das famílias também são riscos negativos para a economia do Japão", disse o relatório, acrescentando que as consequências das flutuações do mercado também merecem atenção.

(Reportagem de Leika Kihara)