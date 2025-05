Baqueteamento digital: homem descobre câncer de pulmão por detalhe em dedos

O personal trainer escocês Brian Gemmell decidiu procurar um médico ao perceber que as pontas dos dedos estavam inchadas. A alteração, que para muitos passaria despercebida, era, na verdade, um sintoma de câncer de pulmão. A condição se chama baqueteamento digital.

O que aconteceu

Uma busca no Google indicou que o inchaço poderia ser sinal de um problema respiratório. Antes de marcar a consulta, Gemmell fez sua própria pesquisa e, ao descobrir a possível gravidade do sintoma, decidiu procurar atendimento médico.

Ele foi encaminhado imediatamente para um exame de raio-X. O resultado foi preocupante, e o médico solicitou uma tomografia com urgência. Gemmell chegou a ouvir a conversa entre os profissionais e ficou apreensivo. O segundo exame revelou um tumor avançado no lado esquerdo do pulmão. O cirurgião oncológico decidiu retirar toda a parte afetada do órgão, sem sequer realizar uma biópsia antes.

A rapidez no diagnóstico e no tratamento foi fundamental para salvar a vida de Gemmell. "Tive muita sorte por meu médico saber que o inchaço nos dedos era um sintoma de câncer de pulmão", declarou à Fundação Roy Castle, especializada no apoio a pacientes oncológicos.

Brian Gemmell descobriu um câncer no pulmão por conta de inchaço nos dedos Imagem: Reprodução/Royal Castle Foundation

Ele foi fenomenal e me encaminhou imediatamente para um raio-X. Não quis que eu esperasse por um especialista. Esse conhecimento salvou minha vida.

Brian Gemmell

Após a cirurgia, Gemmell se tornou um ativista na luta contra o câncer, oferecendo apoio a pacientes com o mesmo diagnóstico. Seu objetivo é dar esperança e mostrar que, mesmo o câncer de pulmão em estágio 3 — um dos mais avançados — pode ser tratado. Ele defende que essa doença não precisa ser uma sentença de morte.

As pessoas acham que câncer de pulmão é uma sentença de morte. Isso não é surpreendente, considerando as estatísticas atuais de sobrevivência. Mas não precisa ser assim. Eu sou a prova de que não precisa ser assim. Mas isso não vai acontecer por acaso. As pessoas certas precisam fazer isso acontecer

Brian Gemmell

Após sua recuperação, Gemmell retomou a carreira de personal trainer. Desta vez, com uma nova missão: ajudar pacientes oncológicos a manterem um estilo de vida ativo após um diagnóstico tão desafiador.

Sobre câncer de pulmão

O tabagismo é o principal fator de risco para a doença. "Cerca de 80% das pessoas diagnosticadas com câncer de pulmão são fumantes", diz o pneumologista do HU-UFMA.

No entanto, pessoas que nunca fumaram também podem apresentar a doença. Ele afirma que há, pelo menos, 29 agentes reconhecidos que podem levar a esse tipo de câncer. Outros fatores de risco são:

Exposição a amianto, sílica e metais pesados;

Águas contaminadas com arsênio;

Trabalhar na fabricação de borracha, varredura de chaminés e produção de carvão;

Poluição ambiental, seja ambientes internos ou externos;

Fumaça de cozinha;

Exaustão de motor a diesel.

Sintomas

De modo geral, os sintomas do câncer de pulmão só aparecem quando a doença já está avançada, mas há quem apresente sinais no estágio inicial. As manifestações mais comuns são: