Ibovespa fecha em queda com Petrobras e anúncio fiscal no radar

Por Paula Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, pressionado principalmente pelas ações da Petrobras acompanhando o petróleo no exterior, em sessão também marcada pela divulgação de uma contenção de R$31,3 bilhões em gastos pelo governo federal para cumprir regras fiscais e expectativa de anúncio de elevação de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,44%, a 137.272,59 pontos, após marcar 137.087,96 pontos na mínima e 138.837,08 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somou R$24,8 bilhões.

De acordo com o gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, a bolsa paulista reagiu positivamente a informações no começo da tarde de que o governo faria uma contenção de gastos maior que a esperada, que foram confirmadas na sequência com a divulgação do Relatório de Receitas e Despesas Primárias.

"Ao anunciar um contingenciamento maior que o esperado, o governo melhora a percepção sobre o fiscal, ajudando o Banco Central na tarefa de ancorar expectativas de inflação e, em algum momento, iniciar o ciclo de cortes de juros", analisou.

Ele ressaltou, contudo, que informações envolvendo aumento do IOF, confirmadas no final da tarde após o fechamento da bolsa, acabaram repercutindo negativamente, minando a melhora no pregão.

A contenção anunciada pelos ministério da Fazenda e do Planejamento inclui um contingenciamento de R$20,7 bilhões e um bloqueio de R$10,6 bilhões. Em relatório de avaliação fiscal, as pastas apontaram que sem a contenção anunciada, o resultado primário de 2025 seria de déficit de R$51,7 bilhões.

Após ruídos divulgados com o pregão aberto, o governo publicou no Diário Oficial da União decreto com mudanças no IOF, envolvendo seguros, crédito a empresas e câmbio.

DESTAQUES