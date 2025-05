Homem confessa ter matado ex e jogado corpo no rio Tietê, em São Paulo

Um homem confessou na noite de ontem ter matado a ex-mulher e jogado o corpo dela no Rio Tietê, em Osasco. A informação é da Polícia Civil de São Paulo.

O que aconteceu

A promotora de eventos Amanda Caroline de Almeida, de 32 anos, estava desaparecida desde o último sábado. Ela foi vista pela última vez em Osasco, na Grande São Paulo, onde morava.

O ex-marido, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, de 35 anos, teria confessado à polícia ter matado Amanda por asfixia e jogado o corpo no rio. Ele foi preso em flagrante ontem e encaminhado ao 4º Distrito Policial de Osasco. Hoje passou por audiência de custódia e teve prisão preventiva decretada.

Inicialmente, suspeito negou envolvimento com o desaparecimento da ex-mulher, segundo a polícia. Em primeiro depoimento, ele disse ter visto Amanda pela última vez no domingo e justificou ter deixado o carro perto da casa dela porque teve problemas mecânicos.

Imagens de câmeras de segurança mostraram duas pessoas saindo da casa de Amanda com algo parecido com um corpo. Ao ser confrontado pelos policiais com essa informação, Carlos teria mudado sua versão dos fatos e confessado o crime, segundo a polícia.

Suspeito contou com ajuda do irmão para se livrar do corpo. Homem de 38 anos também teve prisão preventiva decretada. Ambos vão responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

Corpo da vítima ainda não foi localizado e causa do crime não foi esclarecida. A SSP (Secretaria de Segurança Público) informou, em nota, que a polícia e os bombeiros estão trabalhando nas buscas. Carro do suspeito foi periciado e novos exames foram solicitados para auxiliar os investigadores a esclarecer as circunstâncias do crime.

Relacionamento do casal durou 16 anos e eles tiveram três filhos juntos. Conforme relatos ouvidos pelos investigadores, o casamento teria terminado recentemente.

O UOL tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço fica aberto para manifestações.