Heidenheim arranca empate contra Elversberg (2-2) na ida da repescagem por vaga na Bundesliga

O Heidenheim conseguiu reagir após ficar em desvantagem de dois gols e evitou o pior ao empatar em 2 a 2, em casa, com o Elversberg nesta quinta-feira (22), pela partida de ida do playoff que vale uma vaga na Bundesliga de 2025-2026.

O Elversberg, que terminou como terceiro colocado da segunda divisão, jamais jogou na elite do futebol alemão em sua história e abriu a vantagem no primeiro tempo com os gols de Lukas Petkov, aos 18 minutos, e Fisnik Asllani (42').

O Heidenheim, que ficou em décimo sexto entre os 18 times da recém-concluída Bundesliga, conseguiu empatar mais tarde por meio de Tim Siersleben (61') e Mathias Honsak (64').

Com isso, tudo ficou aberto para a partida de volta, que acontece na segunda-feira em Elversberg.

Os dois times que conseguiram a promoção direta para a primeira divisão alemã, como primeiro e segundo colocados da Bundesliga 2, foram Colônia e Hamburgo.

Já Holstein Kiel e Bochum, que terminaram em 17º e 18º, respectivamente, na elite nesta temporada, foram rebaixados diretamente para a segunda divisão.

