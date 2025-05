Gripe aviária: Uruguai flexibiliza restrição para importação de produtos avícolas do Brasil

O governo uruguaio flexibilizou as restrições para a importação de produtos avícolas do Brasil, após uma suspensão temporária, em virtude da confirmação de um caso de gripe aviária em Montenegro (RS). Agora, a Direção-Geral de Serviços Pecuários, do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do país, permite a entrada de produtos brasileiros de origem avícola, incluindo carne e ovos, "desde que tenham sido submetidos a um tratamento térmico que garanta a inativação do vírus, conforme estabelecido pela OMSA (Organização Mundial da Saúde Animal)", disse em resolução publicada no dia 20.

Além disso, a importação de carne fresca de aves será autorizada somente se sua data de produção for anterior a 1º de maio de 2025, destacou o Ministério. Quanto ao material genético avícola do Brasil, a entrada será permitida desde que proveniente de compartimentos habilitados pelo Ministério da Agricultura brasileiro e que cumpram as medidas adicionais estabelecidas pelo Uruguai. As medidas permanecerão em vigor até que o Brasil restabeleça seu status de livre da influenza aviária de alta patogenicidade, destacou o governo uruguaio.