G7 reforça apoio a países em desenvolvimento e alerta para desafios da dívida global

O G7 destacou nesta quinta-feira, 22, medidas para fortalecer economias vulneráveis, reafirmando seu "compromisso com a implementação contínua da Parceria RISE (Resilient and Inclusive Supply-Chain Enhancement) liderada pelo Banco Mundial". O grupo, em comunicado conjunto dos ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G7, celebrou os avanços na "integração de países de baixa e média renda na cadeia global de suprimentos de produtos de energia limpa", especialmente na África, e apoiou a expansão das atividades do RISE para a América Latina e Caribe.

O documento expressou preocupação com os desafios da dívida. "Crises globais, incluindo crises de saúde e desastres naturais, representam desafios significativos para todas as economias, com impactos particularmente graves nos Estados vulneráveis, incluindo os pequenos."

O G7 pediu à comunidade internacional que "apoie países vulneráveis que enfrentam desafios de dívida", destacando a importância de "avançar na transparência da dívida para apoiar a boa governança econômica e a estabilidade financeira".

O grupo também enfatizou a necessidade de reformas nos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs), afirmando que estas instituições devem "trabalhar de forma mais eficaz como um sistema para enfrentar os desafios globais mais urgentes" e "intensificar esforços para mobilizar capital privado".

O comunicado ainda destacou a importância de "políticas de aquisição baseadas em qualidade que promovam eficiência, concorrência do setor privado e transparência".