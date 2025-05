Assa, grelha e aquece: forno elétrico 'grandão' está por menos de R$ 400

O Guia de Compras UOL encontrou uma opção de forno elétrico grande, de 52 litros, custando menos de R$ 400: o Grand Family II, da Mondial. O modelo recebeu nota média alta, de 4.8 (do total de cinco) entre consumidores do Magalu e 4.6 entre os da Amazon.

Quer saber se vale a pena ter um em casa? Confira a seguir as principais especificações desse produto e opiniões de quem já o usou.

O que a Mondial diz sobre esse produto?

Capacidade de 52 litros

Aquece, cozinha, tosta, assa e grelha

Ajuste de temperatura até 250º C

Timer de até 90 minutos

Alarme e desligamento automático

1800 W de potência

Grelha com regulagem de altura e removível para facilitar a limpeza

Feito em PP, aço inox e vidro na cor preto

O que diz quem o comprou?

Na Amazon, o forno tem nota média de 4,6 (de um total de cinco); no Magalu, a nota está em 4,8, com mais de 4.120 avaliações registradas. Selecionamos algumas delas.

Eu amei. Ele é lindo, enorme, esquenta bastante e rápido. Sinceramente, eu amei e compraria novamente. Chegou seis dias antes da data prevista. Comprem sem medo. Hoje, já assei pão de queijo e, mais tarde, irei assar um bolo. Ana

Gostei bastante. É bem espaçoso e bonito. Esquentou bem rápido. Renata

O produto é ótimo e chegou bem rápido. Victória

Pontos de atenção

Na Amazon, alguns compradores citam que o produto apresentou defeito com pouco tempo de uso e que não conta com iluminação interna.

Nunca vi um forno elétrico que vem sem luz. Ele é grande, realmente, mas deveria vir com duas prateleiras, já que é bem alto. Mas o problema mesmo é não ter luz, porque é horrível para enxergar o que está sendo assado e se está no ponto. Vera Lucia Magalhães

Forno com termostato avariado com quatro meses de uso. Não está esquentando a parte debaixo. Moacir Munhoz

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.