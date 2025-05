Miriam Leitão não escreveu que rombo no INSS seria bom para a inflação

É falso que a jornalista Miriam Leitão publicou um texto afirmando que a fraude no INSS seria uma "salvação" para a economia do país porque ajudaria a conter a inflação.

O UOL Confere não localizou nenhum texto com essa afirmação na relação de colunas escritas pela jornalista no jornal O Globo. Miriam Leitão também negou que tenha publicado tal conteúdo. Além disso, a montagem que circula nas redes sociais não segue os padrões do jornal.

O que diz o post

Imagem que reproduz um texto como se fosse uma coluna de Miriam Leitão em O Globo traz o seguinte título: "Rombo no INSS é a luz no fim do túnel para a salvação da economia e controle da inflação." Abaixo aparece escrito: "Descontos nos benefícios deixam o aposentado com menos recurso, o que o faz gastar menos. Diminuindo a circulação de dinheiro na economia, a inflação recua."

Por que é falso

Texto não foi publicado na coluna de Mirim Leitão. Uma pesquisa no arquivo digital do Globo não localizou qualquer resultado semelhante ao conteúdo que circula nas peças desinformativas (aqui). Ao procurar pelo título falso, aparece apenas uma notícia que desmente o conteúdo (aqui).

Jornalista desmentiu o post. Em entrevista ao Fato ou Fake, do g1, Miriam Leitão negou ter escrito o conteúdo. "Eu nunca escrevi isso, nem escreveria. Tenho defendido o oposto: que o governo precisa ser eficiente e rápido em devolver o dinheiro às pessoas lesadas por esse roubo. Esse raciocínio é tosco, e eu evidentemente jamais o formularia. Está claro que é falsificado por quem tenta tirar a credibilidade de quem está dizendo, como eu, que é preciso investigar tudo nesse roubo que começou no governo Bolsonaro" (aqui, aqui e abaixo).

É #FAKE que a colunista Míriam Leitão tenha publicado artigo 'luz no fim do túnel' sobre crise no INSS. https://t.co/JCrXiWqFOb -- Míriam Leitão (@miriamleitao) May 14, 2025

Título está fora dos padrões do jornal. O conteúdo falso traz um ponto final no título do suposto texto atribuído à Miriam Leitão, o que foge do padrão de O Globo (aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo g1 e Estadão Verifica.

