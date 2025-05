FAA autoriza próximo voo da nave SpaceX e expande zonas de risco de detritos

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, em inglês) informou nesta quinta-feira que aprovou o retorno da nave espacial da SpaceX aos voos após o fracasso de seu teste explosivo em março, autorizando o lançamento da empresa espacial de Elon Musk no Texas já na próxima semana, após redesenhar as zonas de risco ao longo da trajetória do foguete.

A Starship da SpaceX, um foguete de 122 metros de altura pronto para desempenhar um papel central no programa espacial dos EUA, teve uma rara série de falhas em testes consecutivos neste ano, desviando dezenas de voos comerciais e gerando reclamações de outros países afetados pelos destroços do Starship.

A FAA disse em um comunicado que aprovou o próximo voo da Starship que está em "contato e colaboração estreitos" com o Reino Unido, Ilhas Turks e Caicos, Bahamas, México e Cuba -- país que a Starship sobrevoa ou se aproxima em seu caminho para o espaço -- enquanto monitora a conformidade regulatória da SpaceX em voos futuros.

Detritos das duas últimas explosões de testes da Starship -- uma em janeiro e outra em março -- choveram sobre Turks e Caicos, um território britânico ultramarino, e áreas do Caribe, deixando moradores em estado de choque e provocando esforços de limpeza por parte da equipe da SpaceX e das autoridades locais.

A FAA expandiu uma zona de exclusão predeterminada, ou Área de Risco de Aeronaves, para a rota de voo da Starship de 885 milhas náuticas para 1.600 milhas náuticas, estendendo-a para o leste a partir do local de lançamento da SpaceX, na costa sul do Texas, e através do Estreito da Flórida, incluindo as Bahamas e as Ilhas Turks e Caicos.

"Com a determinação do retorno do veículo Starship ao voo, o Starship Flight 9 está autorizado para lançamento", disse a FAA, que supervisiona a segurança do lançamento de foguetes comerciais.

"A FAA considera que a SpaceX atende a todos os rigorosos requisitos de segurança, ambientais e outros requisitos de licenciamento."

A FAA disse que expandiu o tamanho das áreas de risco sobre os EUA e outros países ao longo da trajetória da Starship para o espaço com base em uma análise de segurança de voo atualizada, complexo cálculo matemático que leva em conta as probabilidades de falha do veículo e eventuais vítimas públicas.

As zonas de risco também foram ampliadas, segundo a FAA, porque a SpaceX planeja reutilizar um propulsor da Starship pela primeira vez durante seu nono voo de teste, uma demonstração fundamental da meta da empresa de tornar a Starship rapidamente reutilizável.

O próximo voo pode ocorrer na terça-feira, 27 de maio, de acordo com os avisos do espaço aéreo do governo, embora a data possa mudar com base no clima e na prontidão técnica da SpaceX.

(Reportagem de Joey Roulette)