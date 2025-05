EUA dizem concordar com Japão que taxa dólar-iene atual reflete fundamentos

Por Makiko Yamazaki

BANFF, Canadá (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, concordaram na quarta-feira que a taxa de câmbio entre o dólar e o iene atualmente reflete os fundamentos, informou o Departamento do Tesouro, em uma declaração rara e explícita sobre o tema.

O foco do presidente Donald Trump em lidar com o enorme déficit comercial dos EUA e seus comentários anteriores acusando o Japão de manter intencionalmente um iene fraco levaram a expectativas de que Tóquio enfrentaria pressão para fortalecer o valor de sua moeda em relação ao dólar a fim de dar aos fabricantes norte-americanos uma vantagem competitiva.

Bessent e Kato "reafirmaram sua crença compartilhada de que as taxas de câmbio devem ser determinadas pelo mercado e que, no momento, a taxa de câmbio dólar-iene reflete os fundamentos", disse o Departamento do Tesouro em um comunicado.

Eles se reuniram à margem do encontro dos ministros das Finanças do G7 em Banff, no Canadá.

Em uma declaração bastante contraditória, no entanto, o departamento também disse que, como na reunião anterior, em abril, eles não discutiram os níveis cambiais.

Questionado sobre a alegação do Tesouro de que as taxas de câmbio refletem os fundamentos em uma coletiva de imprensa posterior, Kato disse que não está em posição de comentar, mas acrescentou que não discutiu "níveis de taxa de câmbio".

"Concordamos que as taxas de câmbio devem ser definidas pelos mercados", disse ele.

O dólar saltou brevemente para 144,40 ienes após a declaração dos EUA, mas a falta de confirmação do lado japonês fez com que o dólar recuasse para 143,50 ienes.

Mais tarde, na quarta-feira, o principal diplomata monetário do Japão, Atsushi Mimura, que também participou da reunião bilateral, esclareceu que Kato e Bessent não discutiram metas cambiais nem taxas atuais.

"Nosso entendimento é que o lado norte-americano provavelmente se referia aos princípios básicos acordados de que as taxas de câmbio devem ser definidas pelos mercados e que volatilidade excessiva e movimentos desordenados não são desejáveis", disse Mimura a repórteres.

O iene já se valorizou cerca de 9% ante o dólar neste ano, já que as fortes incertezas decorrentes das tarifas generalizadas dos EUA levaram os investidores a comprar moedas seguras, como o iene.

Na coletiva de imprensa, Kato disse que não discutiu diretamente com Bessent sobre as enormes participações do Japão em Treasuries.

No início de maio, Kato surpreendeu os mercados ao dizer que o Japão poderia usar seus mais de US$1 trilhão em títulos dos EUA como uma carta nas negociações comerciais com Washington, mas depois esclareceu que seus comentários não tinham a intenção de sugerir uma possível venda.