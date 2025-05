Esboço de comunicado do G7 promete combater "desequilíbrios excessivos" na economia global, informa Bloomberg News

(Reuters) - Os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais dos países do G7 se comprometeram a tratar dos "desequilíbrios excessivos" na economia global, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando um rascunho do comunicado.

As autoridades de finanças disseram que havia a necessidade de um entendimento comum sobre como as "políticas e práticas que não são de mercado" prejudicam a segurança econômica internacional, informou a Bloomberg News.

O texto pede uma análise da "concentração de mercado e da resiliência da cadeia de oferta internacional", segundo a reportagem.

Os líderes disseram que concordaram "com a importância de um campo de jogo nivelado e com a adoção de uma abordagem amplamente coordenada para lidar com os danos causados por aqueles que não cumprem as mesmas regras e não são transparentes", relatou.

A reportagem disse que o esboço do documento não menciona a China, mas reconhece um aumento no que chamou de remessas internacionais de baixo valor, também chamadas de pacotes "de minimis", geralmente de varejistas chineses como Temu e Shein.

Os países do G7 considerarão opções para aumentar as sanções à Rússia se um cessar-fogo com a Ucrânia não for alcançado, disse a reportagem.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente os relatos.

Os líderes de finanças dos países do G7 - Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão - estão se reunindo em Banff, no Canadá.

Os relatos podem ser parte de um comunicado final que está sendo preparado para resumir três dias de reuniões entre as autoridades.

(Por Anusha Shah em Bengaluru)