Dono do OnlyFans negocia venda da plataforma por cerca de US$8 bilhões, dizem fontes

Por Echo Wang e Linda So e Milana Vinn

(Reuters) - A Fenix International Ltd, proprietária do OnlyFans, está em negociações para vender a plataforma de conteúdo adulto a um grupo de investidores por cerca de US$8 bilhões, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com o assunto.

O grupo é liderado pela Forest Road Company, uma empresa de investimentos sediada em Los Angeles, disseram as fontes. A Reuters não conseguiu identificar os investidores do grupo.

O OnlyFans, que explodiu em popularidade durante a pandemia de Covid-19, é mais conhecido como uma plataforma online que permite que criadores de conteúdo pornô cobrem dos assinantes. O OnlyFans fica com 20% dos ganhos dos criadores.

No ano encerrado em novembro de 2023, a empresa gerou US$6,6 bilhões em receita, de acordo com um documento apresentado aos reguladores britânicos. Esse valor representa um aumento em relação aos US$375 milhões registrados em 2020. O rápido crescimento atraiu o interesse dos investidores.

Alguns executivos da Forest Road faziam parte de uma empresa de aquisição de propósito específico que estava em negociações para abrir o capital do OnlyFans em 2022, de acordo com fontes e documentos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

OnlyFans e Forest Road não quiseram comentar.

Uma das três fontes e outra fonte familiarizada com as discussões de venda disseram que a Fenix International Ltd também está em negociações com outros potenciais interessados.

A empresa sediada em Londres atraiu vários interessados nos últimos meses.

As negociações estão em andamento pelo menos desde março, disseram as fontes. Três fontes disseram que um acordo pode ser alcançado na próxima semana ou em duas semanas. As fontes também alertaram que não há certeza de que um acordo será fechado e pediram anonimato antes de um anúncio oficial.

Uma oferta pública inicial também está sendo considerada, disseram três das fontes.

O único acionista da empresa é Leonid Radvinsky, um ucraniano-americano cuja localização não pôde ser confirmada. Ele comprou o OnlyFans em 2018 e pagou a si mesmo pelo menos US$1 bilhão em dividendos nos últimos três anos, segundo documentos britânicos.

No ano passado, a Reuters publicou uma série de reportagens investigativas do OnlyFans que documentaram reclamações em registros policiais e judiciais dos EUA, de que material de abuso sexual infantil e pornografia não consensual apareceram no site desde 2019. A série também identificou casos de traficantes sexuais usando a plataforma para abusar e explorar mulheres.

A pornografia torna o OnlyFans intocável para muitos grandes bancos e investidores, disseram fontes à Reuters, porque a devida diligência pode encontrar conteúdo ilegal, como material de abuso sexual infantil, vítimas de tráfico e pornografia não consensual.

O New York Post informou na quarta-feira que a empresa estava explorando uma possível venda.

Fundada em 2017, a Forest Road é uma empresa de investimentos interessada em mídia, energia renovável e ativos digitais, de acordo com seu website. Seus empreendimentos incluem uma equipe de Fórmula E.

Em 2024, a empresa expandiu seus negócios de consultoria com a aquisição de uma participação majoritária no ACF Investment Bank.

(Reportagem de Linda So em Washington D.C., Echo Wang e Milana Vinn em Nova York e Andrew Marshall em Londres)

(Osterman)