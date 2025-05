Djokovic comemora 38 anos com classificação para semifinais do ATP de Genebra

O tenista sérvio Novak Djokovic comemorou seu 38º aniversário nesta quinta-feira (22), se classificando para as semifinais do torneio ATP 250 de Genebra, enquanto o americano Taylor Fritz foi eliminado nas quartas de final.

Em um dia chuvoso, Djokovic se vingou, com um duplo 6-4, do jovem italiano Matteo Arnaldi, 39º do mundo e que o havia eliminado no final de abril no Masters 1000 de Madri.

'Djoko', ex-número 1 do mundo que caiu para a sexta posição no ranking da ATP, teve um momento tenso no segundo set quando cedeu o saque e ficou numa desvantagem de 3 a 1.

Ele então quebrou sua raquete num gesto de raiva, mas logo se recompôs e reencontrou seu jogo mais preciso.

Esta é a segunda vitória consecutiva de Novak Djokovic neste torneio suíço. Até esta semana, o campeão olímpico não havia vencido uma única partida no saibro em todo o ano de 2025.

Nas semifinais de sexta-feira, ele enfrentará o britânico Cameron Norrie (90º) ou o australiano Alexei Popyrin (25º).

Se levantar o troféu na final, Djokovic conquistará seu 100º título na carreira, juntando-se a Jimmy Connors (109 títulos) e Roger Federer (101) no seleto clube de campeões "centenários".

Na outra parte da chave, o polonês Hubert Hurkacz (31º) derrotou o principal cabeça de chave do torneio, o americano Taylor Fritz (4º), por 6-3 e 7-6 (7/5).

Hurkacz jogará por uma vaga na final contra o austríaco Sebastian Ofner (128º), que derrotou o russo Karen Khachanov (24º) por 4-6, 6-4, 6-4.

--- Torneio ATP 250 de Genebra:

- Simples - Quartas de final:

Hubert Hurkacz (POL/N.6) x Taylor Fritz (EUA/N.1) 6-3, 7-6 (7/5)

Sebastian Ofner (AUT) x Karen Khachanov (RUS/N.4) 4-6, 6-4, 6-4

Novak Djokovic (SRB/N.2) x Matteo Arnaldi (ITA/N.8) 6-4, 6-4

