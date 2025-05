Diretor do Fed vê caminho para cortes nos juros ainda este ano, segundo Fox Business

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse nesta quinta-feira que cortes na taxa de juros pelo banco central dos Estados Unidos são uma possibilidade se a agenda de tarifas comerciais do governo Trump se estabelecer no limite inferior.

"Se conseguirmos reduzir as tarifas para perto de 10% e tudo isso for selado, concluído e entregue em algum lugar até julho, estaremos em boa forma para o segundo semestre do ano", disse Waller em uma entrevista ao canal de televisão Fox Business.

"Então, estaremos em uma boa posição para fazer cortes nos juros durante a segunda metade do ano."

(Reportagem de Michael S. Derby)