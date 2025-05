Derrite chega ao PP como 'grande aposta' para o Senado em 2026

Guilherme Derrite, secretário de segurança de São Paulo, se filiou hoje ao Progressistas (PP) e deve concorrer ao Senado pelo partido em 2026. Ele estava no PL.

O que aconteceu

Evento na capital paulista teve tom de campanha. Derrite foi tratado como candidato ao Senado por todos os presentes. "Eu renovo meu compromisso com a população de São Paulo e a população brasileira", disse ele durante o evento.

Derrite atribuiu retorno a intenção de fazer dobradinha com Eduardo Bolsonaro. Secretário afirmou que sua saída do PL se deu por conta da primeira vaga para o Senado no partido já estar reservada para o deputado federal e ao desejo de seu grupo político de "eleger dois senadores por São Paulo".

Derrite disse que "nenhum senador" tem a segurança pública como especialidade e bandeira. "Eu posso chegar lá para apresentar propostas", disse.

Em seu discurso, Derrite também focou na segurança pública. "Ninguém aguenta mais ser vítima de roubo no Brasil", disse.

Governador também compareceu à cerimônia. Em sua fala, Tarcísio de Freitas (Republicanos) exaltou a atuação do secretário na área de segurança. Ele chamou Derrite de "camisa 11" e "grande craque".

O evento reuniu presidentes de cinco partidos. Ciro Nogueira, do PP, Valdemar Costa Neto, do PL, Gilberto Kassab, do PSD, Antônio Rueda, do União Brasil, e Renata Abreu, do Podemos, além do governador Tarcísio de Freitas e do presidente da Alesp, André do Prado (PL), estiveram presentes.

"Ele vai ser a nossa grande estrela do partido e nossa grande aposta no ano que vem", afirmou o presidente do diretório estadual. Mauricio Neves destacou que a segurança é um tema que tem estado em evidência e que o "conhecimento aprofundado" na área joga a favor de Derrite. Ele destacou também a "capacidade de dialogar" do secretário.

"Tenho certeza de que ele vai ser um grande senador por São Paulo no próximo ano", disse Ciro Nogueira. O presidente nacional do Progressistas disse que tinha "certeza" do retorno de Derrite que, em 2022, trocou o PP pelo PL.

Expectativa é de dobradinha com Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na eleição para o Senado, em 2026. Hoje em licença nos Estados Unidos, o deputado federal paulista filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é apontado como favorito na disputa por São Paulo. Apesar disso, representantes da direita no estado acreditam que Derrite deve ocupar a segunda cadeira paulista sem maiores dificuldades.

O Eduardo é um candidato eleito hoje, pelas pesquisas. Então, nós vamos trabalhar muito para ele manter essa candidatura. Porque ele tem uma vaga garantida. E pode ser que a outra vaga seja do Derrite. Vai ser uma guerra, não vai ser fácil não

Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL

Secretário só sai para governo do estado se Tarcísio vier para presidente, segundo Nogueira. Porém, ele e outras lideranças, como Valdemar da Costa Neto, do PL, seguem afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra inelegível, deve representar a direita nas urnas na disputa pela presidência em 2026.