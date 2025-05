Depoimento do comandante da Marinha na ação do golpe é mantido 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (22) manter o depoimento do comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, como testemunha na ação penal sobre a trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mais cedo, Olsen pediu dispensa do depoimento, que está previsto para amanhã (23), às 14h, no STF. O comandante disse que "desconhece os fatos objeto de apreciação na presente ação penal" e pediu para não depor.

Apesar do pedido de dispensa, os advogados de Garnier afirmaram que a oitiva de Olsen é necessária para esclarecer se houve "qualquer conversa ou tratativa interna relacionada à movimentação ou preparação de tropas".

Conforme a investigação, o ex-comandante teria colocado a força à disposição de Bolsonaro no caso da decretação de um estado de sítio ou de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no final de 2022.

Além de Garnier, o Núcleo 1 é composto pelos seguintes réus: