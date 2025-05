Coreia do Norte lança investigação sobre acidente durante lançamento de navio de guerra

Por Hyunsu Yim

SEOUL (Reuters) - A Coreia do Norte iniciou uma investigação em grande escala sobre o acidente ocorrido durante o lançamento de um navio de guerra nesta semana, informou a mídia estatal KCNA na sexta-feira (quinta, no horário de Brasília).

Pyongyang disse que o incidente desta semana foi causado por uma perda de equilíbrio enquanto a embarcação estava sendo lançada, e que seções do fundo do navio de guerra foram esmagadas.

Uma inspeção interna constatou que não havia buracos no fundo do navio de guerra, mas o casco de estibordo estava arranhado e a água do mar fluía para a seção de popa através do canal de resgate, disse a agência.

A extensão dos danos "não foi grave", afirma a reportagem, acrescentando que o grupo de investigação recebeu ordens para descobrir a causa do acidente e os responsáveis por ele. O relatório não mencionou nenhum ferimento ou morte como resultado do acidente.

O líder norte-coreano Kim Jong Un, que assistiu ao lançamento do contratorpedeiro de 5.000 toneladas na quarta-feira no estaleiro de Chongjin, no nordeste do país, repreendeu o acidente como um "ato criminoso" que não poderia ser tolerado, de acordo com a mídia estatal.

O acidente provavelmente ocorreu na frente de uma grande multidão, aumentando o constrangimento público para Kim, disseram analistas militares.

O Exército da Coreia do Sul disse na quinta-feira que o navio encontrava-se virado de lado na água.

A restauração do equilíbrio do navio deve levar de dois a três dias, bombeando a água do mar da câmara inundada, e cerca de 10 dias para restaurar o lado do navio de guerra, disse a KCNA, citando estimativas de especialistas.

Tratar o acidente como um assunto sério foi parte do esforço para combater o "descuido" e a "irresponsabilidade", de acordo com a KCNA.

Hong Kil Ho, gerente do estaleiro Chongjin, foi convocado para comparecer ao órgão de aplicação da lei na quinta-feira, que iniciou medidas para deter e investigar os responsáveis pelo acidente, segundo a agência estatal.

