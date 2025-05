Confiança empresarial na Alemanha melhorou em maio, mostra pesquisa do Ifo

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança das empresas da Alemanha melhorou um pouco mais do que o esperado em maio, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, com as empresas menos pessimistas em relação a suas perspectivas futuras.

O instituto Ifo disse que seu índice de clima de negócios subiu para 87,5 em maio, de 86,9 em abril. Analistas consultados pela Reuters previam alta para 87,4.

"A economia alemã está lentamente se recuperando", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

O clima de negócios melhorou até mesmo no setor industrial, que é voltado para a exportação, disse o economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer.

As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem causar um grande golpe na economia alemã.

"O quinto aumento consecutivo no clima de negócios do Ifo mostra que as empresas alemãs resistiram ao choque tarifário de Trump também em maio", disse Kraemer.

A melhora na confiança das empresas deveu-se principalmente a um aumento no índice de expectativas futuras para 88,9 em maio, de 87,4 em abril. Entretanto, o índice de condições atuais caiu de 86,4 no mês anterior para 86,1.

(Reportagem de Rachel More, Kirsti Knolle e Maria Martinez)