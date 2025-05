Como declarar saque do FGTS no Imposto de Renda?

Sacou o FGTS? Saiba que é preciso declarar o saque do FGTS, independentemente se foi via saque aniversário, amortização de financiamento imobiliário ou em razão da rescisão de contrato de trabalho. O contribuinte precisa informar na declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física.

Mesmo sendo um rendimento isento, ele afeta o cálculo global da declaração, assim como a ficha de bens e direito quando utilizado para quitação ou amortização de financiamento imobiliário.

A declaração deve ser feita na ficha de "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", item "04 - Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS.

Wessley Duarte, sócio da YBS Consultoria e Contabilidade

Como declarar o saque

Localize a ficha no menu esquerdo do programa de preenchimento da declaração do IR 2024.

Em seguida, clique em "Novo".

Na nova janela, escolha o "Tipo do Rendimento" pelo código 04 (Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS).

Depois, escolha o "beneficiário", que pode ser o "titular", se a conta do FGTS for sua, ou "dependente", se o saque foi feito do FGTS de um de seus dependentes.

Informe o CNPJ e o nome da fonte pagadora. No caso do FGTS, a fonte é a Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04).

Informe o valor total do saque em 2023.

Conclua o preenchimento da ficha clicando em "OK".

Quem pode retirar o dinheiro do FGTS?

O Fundo de Garantia foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Por isso, os depósitos correspondentes a 8% do salário dos trabalhadores podem ser retirados apenas em casos específicos: