1 em 100 mil: cobra rara com duas cabeças vira atração nos EUA; vídeo

Uma loja que vende répteis anunciou o nascimento de uma rara cobra-de-duas-cabeças. Zeke e Angel, nomes dados a cada uma das cabeças, representam um caso a cada 100 mil. Apesar de atrair a atenção —e a curiosidade - nas redes sociais, o animal não está à venda.

O que aconteceu

A cobra nasceu no East Bay Vivarium, em Berkeley, na Califórnia. O espécime de cobra-real-californiana (Lampropeltis getula californiae) nasceu em setembro e o anúncio foi feito em março, quando o animal completou seis meses.

Conforme os registros publicados no perfil da loja no Instagram, a mãe do animal tinha somente uma cabeça. O filhote sofreu uma mutação genética conhecida como policefalia, uma condição rara em que o corpo possui mais de uma cabeça. Segundo a emissora norte-americana ABC7 News, casos como este representam um em cada 100 mil nascimentos.

De acordo com o perfil do estabelecimento onde a cobra nasceu, as duas cabeças são ativas. A espinha dorsal é fundida, e ambas as cabeças se movimentam e têm os dois olhos. As funções cognitivas do animal funcionam normalmente. No entanto, as habilidades motoras são limitadas. "São duas cabeças lutando por um corpo", escreveu o perfil.

A cobra de duas cabeças em imagens compartilhadas no perfil da loja em que nasceu Imagem: Reprodução/Instagram/@theeastbayvivarium

Nos comentários de suas postagens, o East Bay Vivarium afirma que as cabeças não tentam atacar uma a outra. "Talvez [aconteça] apenas um cabo de guerra pelo movimento do corpo". Segundo os responsáveis pelo animal, a cabeça menor (à direita na imagem acima) tem um controle maior do corpo e parece ser mais atenta ao ambiente ao redor do que a cabeça maior.

As cabeças do animal compartilham o mesmo corpo, portanto são ambas masculinas. O restante do corpo tem uma formação comum, com somente um estômago e um coração, por exemplo.

Segundo Blancherd, Zeke e Angel devem crescer até atingir 1,2 metro de comprimento. O animal exótico foi definido como "tranquilo" pela equipe da loja. "Eles não são tímidos e não mordem. São bem calmos para uma cobra-rei", relatou Blancherd ao portal CNET.

Imagens de raio-x mostram a estrutura do corpo da cobra; à direita, detalhe das duas cabeças Imagem: Reprodução/Instagram/@theeastbayvivarium

Em um vídeo compartilhado no final de março, os cuidadores oferecem uma presa congelada ao animal. Uma das cabeças aceita o alimento, enquanto a outra não demonstra interesse. Segundo o vivário, até aquele momento, a alimentação era realizada sempre pela cabeça maior. A cabeça menor, por sua vez, não parece ter conexão com o estômago, o que poderia explicar a falta de interação com o alimento. Assista abaixo (as imagens podem ser desconfortáveis):

Os responsáveis pelo East Bay Vivarium não pretendem vender Zeke e Angel, apesar de haver potenciais interessados em comprar o animal. Os visitantes podem ver a cobra pessoalmente, que tem acesso a uma "área de refúgio" onde pode se isolar. "Esperamos que as pessoas que vierem ver a cobra aprendam sobre outros animais e outras espécies e que isso abra seus olhos para uma visão mais ampla dos répteis, tanto em cativeiro quanto na natureza", disse Blanchard ao CNET.

A cobra-real-californiana não é venenosa. Nativas da Califórnia, o animal pode ser encontrado em áreas urbanas, pastagens e paisagens desérticas ou florestais. A coloração pode variar, mas geralmente a espécie apresenta listras escuras e claras.

O que causa a policefalia?

A condição está relacionada à formação de embriões gêmeos no início da gestação. "Quando um óvulo é fertilizado, um pequeno embrião é formado. Ocasionalmente, o embrião se divide para produzir um segundo embrião com o mesmo material genético. Esse processo deve ocorrer em um equilíbrio muito delicado e específico de expressão gênica e condições ambientais corretas", explicou a Dra. Alaina Macdonald, veterinária pela Universidade de Ontario, no Canadá, em entrevista ao portal do Museu do Condado de County.