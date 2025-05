Cientistas dos EUA preveem uma temporada de furacões acima do normal para 2025

HOUSTON (Reuters) - Cientistas do governo dos Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que esperam uma temporada de furacões acima do normal em 2025, produzindo de três a cinco grandes furacões com ventos sustentados de pelo menos 179 km/h.

A temporada de furacões no Atlântico, que começa em 1º de junho, deve produzir de 13 a 19 tempestades tropicais nomeadas com ventos de mais de 60km/h, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA. Dessas tempestades, de seis a dez devem se tornar furacões com ventos de quase 120km/h ou mais.

"As temperaturas mais quentes da superfície do mar são provavelmente a principal contribuição para isso", disse Ken Graham, diretor do Serviço Nacional de Meteorologia.

Meteorologistas acadêmicos e privados emitiram previsões semelhantes para a temporada de furacões, que se estende até 30 de novembro.

Entre 1991 e 2020, houve uma média de 14,4 tempestades tropicais nomeadas anualmente no Atlântico, incluindo em média 3,2 grandes furacões entre 7,2 furacões.

Especialistas da Universidade Estadual do Colorado disseram no início de abril que a temporada de furacões de 2025 na bacia do Atlântico será acima da média, com 17 tempestades tropicais nomeadas, incluindo nove furacões, dos quais quatro são previstos como grandes.

O AccuWeather divulgou sua previsão para a temporada de furacões de 2025 no final de março. O serviço privado de meteorologia prevê entre três e cinco furacões de grande porte, de sete a 10 furacões e de 13 a 18 tempestades tropicais nomeadas.

A temporada de furacões de 2024 foi uma das mais caras já registradas. Houve cinco grandes furacões, de um total de 11 furacões de 18 tempestades nomeadas.

A morte de 427 pessoas foi atribuída às tempestades de 2024 e as perdas totalizaram US$130 bilhões.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston)