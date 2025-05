Chuvas deixam mortos e mais de 50 mil pessoas isoladas na Austrália

A região leste da Austrália foi atingida por chuvas torrenciais nesta quarta-feira (20). As tempestades deixaram pelo menos três mortos e quase 50.000 pessoas isoladas, de acordo com o primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns.

A polícia retirou os corpos das vítimas na região rural de Mid North Coast, a cerca de 400 quilômetros a nordeste de Sydney.

Em alguns locais, caiu metade da média anual de chuvas em apenas três dias, informou o serviço meteorológico do governo.

Moradores subiram nos telhados para escapar da água, segundo as autoridades, que enviaram helicópteros, barcos e drones como parte de uma ampla operação de busca e resgate.

A cidade de Kempsey, localizada em uma região agrícola entre Brisbane e Sydney, ficou cercada pelas águas sem ter recebido alerta prévio, informou a prefeita Kinne Ring à AFP.

"As chuvas são torrenciais e, toda vez que chove, nos perguntamos o que vai acontecer", disse ela.

Ring afirmou que mais de 20.000 pessoas estão isoladas apenas em sua região, muitas sem acesso a medicamentos ou alimentos."Esta é uma inundação como não víamos há muito tempo", destacou.

Segundo estimativas de Minns, no total, 50.000 pessoas estão isoladas pelas inundações na Mid North Coast, uma região cercada por colinas íngremes de onde a água desce em grande volume. Pelo menos três pessoas estão desaparecidas.

Mudanças Climáticas

Cerca de 2.500 socorristas foram mobilizados na região, informou o governo, além de barcos de resgate, uma frota de helicópteros e "centenas" de drones de busca.

"Ainda não saímos do pior", alertou Kristy McBain, ministra da Gestão de Emergências, à emissora nacional ABC.

Steve Bernasconi, porta-voz da agência meteorológica, afirmou que algumas cidades registraram mais de 50 cm de chuva em apenas três dias. Mas ele acrescentou que as condições devem começar a melhorar lentamente entre a noite de quinta e a sexta-feira.

Do interior árido à costa tropical, grandes áreas da Austrália foram atingidas por condições climáticas extremas nos últimos meses.

A temperatura média da superfície do mar ao redor do país foi a mais alta já registrada em 2024, segundo a Universidade Nacional da Austrália.

Águas mais quentes geram mais umidade na atmosfera, o que leva a chuvas mais intensas. O aquecimento global, causado principalmente pela queima de petróleo, carvão e gás, intensifica a força e a frequência dos desastres climáticos.

Com informações da AFP