China e Hong Kong acompanham perda de pares regionais em meio a preocupações fiscais nos EUA

XANGAI (Reuters) - As ações da China continental reverteram os ganhos anteriores e encerraram em baixa nesta quinta-feira, com os ganhos dos bancos e das mineradoras sendo superados pelas crescentes preocupações dos investidores sobre a saúde fiscal dos Estados Unidos, o que também pressionou o mercado de Hong Kong e de seus pares regionais.

Os investidores se tornaram avessos ao risco depois de quedas acentuadas em Wall Street e de um aumento nos rendimentos mais longos dos Treasuries, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, tenta fazer com que seu projeto de lei de gastos e cortes de impostos seja aprovado pelo Congresso.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,22%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,06%.

Os bancos tiveram desempenho positivo, com o subíndice do setor subindo 1%. O setor de mineração também avançou, uma vez que os investidores correram para ativos seguros, como o ouro, após as crescentes preocupações com o aumento da dívida do governo dos EUA.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,19%, enquanto o Hang Seng China Enterprises teve queda de 1,19%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,84%, a 36.985 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,19%, a 23.544 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,22%, a 3.380 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,06%, a 3.913 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,22%, a 2.593 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,61%, a 21.670 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,06%, a 3.880 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,45%, a 8.348 pontos.