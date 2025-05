China e Filipinas trocam acusações sobre confronto no Mar do Sul da China

MANILA/PEQUIM (Reuters) - A China e as Filipinas trocaram acusações nesta quinta-feira após um confronto entre duas de suas embarcações em águas disputadas do Mar do Sul da China, o mais recente incidente em um longo impasse marítimo na hidrovia estratégica.

O departamento de pesca das Filipinas disse que as vidas de uma tripulação civil foram colocadas em risco quando a Guarda Costeira chinesa disparou canhões de água e bateu de lado em uma embarcação enquanto ela realizava pesquisas marinhas em torno de um recife disputado no Mar do Sul da China.

O Departamento de Pesca e Recursos Aquáticos condenou o que disse ser a "interferência agressiva" da Guarda Costeira chinesa contra o Datu Sanday e um segundo navio no incidente de quarta-feira, dizendo que suas embarcações nunca haviam sido submetidas a canhões de água na região.

A Guarda Costeira da China afirmou que duas embarcações filipinas entraram ilegalmente em águas próximas a Subi Reef e Sandy Cay e organizaram uma equipe para desembarcar em Sandy Cay.

A Guarda Costeira respondeu com o que descreveu como medidas de controle profissionais e legais e desembarcou para verificar e lidar com a situação, informou em um comunicado.

Uma colisão ocorreu depois que uma das embarcações filipinas ignorou vários avisos e se aproximou perigosamente de uma embarcação chinesa, disse a Guarda Costeira, atribuindo toda a responsabilidade pelo incidente ao lado filipino.

A declaração chinesa não mencionou qualquer uso de canhões de água.

Sandy Cay fica perto da Ilha Thitu, a maior e mais estrategicamente importante das nove ilhas que as Filipinas ocupam no arquipélago de Spratly, onde China, Malásia, Taiwan e Vietnã também estão presentes.

A China reivindica a soberania sobre quase todo o Mar do Sul da China, incluindo áreas reivindicadas por Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã.

(Reportagem de Mikhail Flores e Karen Lema)