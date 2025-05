Ceron diz que projeção maior de dividendos vem principalmente de BNDES e Caixa

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira que a alta da projeção do governo para a arrecadação de dividendos no ano é resultado, principalmente, do desempenho do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Caixa Econômica Federal.

A projeção para dividendos aumentou em R$10 bilhões frente ao que estava previsto na Lei Orçamentária Anual de 2025, para R$43,4 bilhões na primeira avaliação de receitas e despesas do ano.

"Ele vem principalmente de BNDES. O resultado do que a gente previa de dividendos do BNDES está maior, o resultado foi melhor. E Caixa Econômica Federal também é outro que contribui para esse resultado positivo", disse em entrevista coletiva para a divulgação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas.

(Reportagem de Bernardo Caram e Victor Borges)