Ceron: Alterações do IOF não visam conter alta do dólar; podem até evitar queda maior

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, negou nesta quinta-feira, 22, que as alterações promovidas pelo governo federal no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) visem interferir no mercado de câmbio, impedindo uma elevação do dólar.

"O IOF, as alterações, elas não têm qualquer papel de conter a alta do dólar. É o contrário, você pode dizer que ela pode ter até o papel de evitar uma queda maior do dólar para o País", disse Ceron, em entrevista coletiva para detalhar as medidas.

Ele foi indagado sobre uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já havia descartado a possibilidade de aumentar o IOF para conter a elevação do dólar no País.