BYD supera vendas da Tesla na Europa pela 1ª vez, diz Jato

(Reuters) - A BYD vendeu mais veículos elétricos na Europa do que a Tesla pela primeira vez, de acordo com levantamento da empresa de análise de mercado Jato Dynamics.

A BYD, que também fabrica veículos híbridos plug-in, vendeu 7.231 veículos elétricos movidos a bateria (BEV) na Europa em abril, enquanto a Tesla teve 7.165 unidades, informou a companhia de pesquisa de mercado.

"Este é um momento decisivo para o mercado de automóveis da Europa, especialmente quando você considera que a Tesla liderou o mercado europeu de BEV por anos, enquanto a BYD só iniciou oficialmente as operações além da Noruega e da Holanda no final de 2022", disse o analista global da Jato Dynamics, Felipe Muñoz.

A demanda por veículos elétricos na Europa permanece estável. Os licenciamentos de BEVs aumentaram 28% em abril em relação ao ano passado, em grande parte impulsionados pelas marcas chinesas de automóveis .

Apesar da imposição de tarifas pela UE sobre os veículos elétricos fabricados na China, os emplacamentos desses carros aumentaram 59% no mês em relação ao ano anterior, enquanto as montadoras da Europa, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos registraram um crescimento de 26%.

FRACA DEMANDA DA TESLA

A montadora norte-americana teve a primeira queda de vendas anuais no ano passado e analistas esperam outra queda este ano, após um declínio de 13% no primeiro trimestre.

Musk disse no início desta semana que a Tesla já havia recuperado as vendas, e que a demanda era forte em outras regiões além da Europa.

As opiniões políticas de Musk provocaram ondas de protestos contra a Tesla nos EUA e na Europa, levando a uma queda nas vendas da marca.

Além disso, as paradas de produção para preparar as fábricas da Tesla para a produção do crossover Model Y redesenhado causaram uma queda montagem e nas vendas de veículos da empresa no primeiro trimestre.

Analistas também atribuíram a queda nas vendas ao fato dos clientes estarem esperando que as versões mais baratas do novo Model Y, o veículo mais vendido da Tesla, se tornem mais amplamente disponíveis.

(Por Akash Sriram)