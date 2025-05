Bolsas da Europa recuam com temor sobre saúde fiscal dos EUA e PMIs decepcionantes

Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/05/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, em meio a preocupações sobre a saúde fiscal dos EUA e após dados mostrarem que a atividade econômica da zona do euro se contraiu de forma inesperada neste mês.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,87%, a 549,01 pontos.

O sentimento negativo na Europa é alimentado por temores de que o projeto de lei orçamentária do governo Trump, em tramitação no Congresso americano, impulsione significativamente a dívida federal dos EUA, fator que ajudou a derrubar os mercados acionários de Nova York ontem. Na semana passada, a Moody's rebaixou a nota de crédito dos EUA por questões fiscais.

Além disso, a última rodada de PMIs europeus foi decepcionante. Na zona do euro, o PMI composto recuou para 49,5 na prévia de maio, com a leitura abaixo de 50 sugerindo que a atividade do bloco sofreu contração neste mês. A previsão era de que o PMI do bloco permaneceria acima de 50. Já no Reino Unido, o PMI composto subiu, mas também continuou abaixo de 50.

Na Alemanha, o índice Ifo de sentimento das empresas avançou para 87,5 pontos em maio, mas ficou aquém do esperado.

Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,72%, a de Paris recuava 1% e a de Frankfurt cedia 0,85%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas perdas de 1,03% e 0,97%. Na contramão, a de Lisboa subia 0,16%.

