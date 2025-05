BC vê crescimento robusto da economia nas cinco regiões do Brasil em 2024

O Banco Central afirma, no Boletim Regional de 2024, que o ano passado foi marcado por um crescimento "robusto" da economia nas cinco regiões do Brasil. O mercado de trabalho ficou aquecido, e a redução na taxa de desemprego foi disseminada geograficamente. A inflação também permaneceu elevada.

"Foi um ano em que os desempenhos econômicos de todas as regiões brasileiras compartilharam, de modo geral, as principais características observadas em nível nacional", afirma o BC no documento, que foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 22.

Segundo a autarquia, a desaceleração da economia a partir do fim de 2024 foi observada em todas as regiões do País, à exceção do Sul. Esse comportamento pode ser explicado pelo impacto negativo e temporário das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio e, depois, foram devolvidos.

O ritmo de crescimento da atividade no ano passado acelerou em quatro das cinco regiões do Brasil, na comparação com 2023: Norte (4% para 4,8%), Nordeste (2,3% para 4,1%), Sudeste (2,6% para 3,2%) e Sul (3,3% para 4,2%). No Centro-Oeste, passou de 6,7% para 2,9%, devido ao desempenho da agropecuária.

"Os crescimentos acima da média nacional observados nas regiões Norte, Nordeste e Sul em 2024 decorreram majoritariamente do desempenho da atividade econômica, e menos da estrutura produtiva nessas regiões", diz o BC.

Entre os 13 Estados acompanhados pelo BC, as maiores altas foram observadas no Pará e Santa Catarina (ambos com 5,6%) e Ceará (5,5%). Os desempenhos mais fracos da atividade ocorreram no Rio de Janeiro (2%), Espírito Santo (2,8%) e Minas Gerais (3%), todos na região Sudeste.