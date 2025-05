Baleia é flagrada 'dançando' com golfinhos no Rio

Uma baleia-jubarte foi flagrada nesta quinta-feira, 22, nas águas de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O enorme mamífero marinho está em fase de avistamento, quando se desloca anualmente da Antártida até a região Nordeste do País para se reproduzir.

A gravação mostra a baleia interagindo com um grupo de golfinhos. Nas imagens, é possível ver a jubarte fazendo acrobacias, emergindo à superfície e soltando jatos de água. Reunidos, os golfinhos acompanham a baleia em trechos desta migração.

"Mesmo sendo espécies diferentes, esses gigantes do mar às vezes se encontram... e interagem de forma surpreendente", disse a Prefeitura de Arraial do Cabo, em nota. "Esse registro nos lembra da beleza e da complexidade da vida marinha - e da importância de protegê-la."

No final de abril, outras duas baleias jubartes também foram avistadas na região do Bonete, em Ilhabela, no litoral paulista. Elas emergiram e saltaram perto de três pescadores que estavam de barco na mesma área.

Segundo o Projeto Baleia à Vista, responsável pelo monitoramento, as jubartes foram as primeiras baleias vistas no litoral norte de São Paulo na temporada de migração de 2025.

De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, que atua na conservação destes animais, estima-se que 30 mil baleias desta espécie passem pela costa brasileira anualmente, sendo comum que os golfinhos as acompanhem.

O fenômeno do encontro dos animais virou atração para o turismo de observação de cetáceos, que reúne uma série de interessados.

O deslocamento das jubartes envolve a ida até os mares antárticos, nos períodos de verão, para se alimentar.

Durante o outono e o inverno, entre maio e agosto, elas nadam de volta, rumo Brasil, para a prática do acasalamento e também para parir e amamentar os filhotes. O trajeto completo dessas grandes viajantes pode chegar a 9 mil quilômetros.