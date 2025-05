Avião de pequeno porte cai em casas em San Diego e todos a bordo morrem

Um avião de pequeno porte caiu hoje em San Diego, na Califórnia, e atingiu "várias casas", informaram autoridades locais. Segundo os bombeiros, mais de uma pessoa morreu.

O que aconteceu

Avião particular caiu em um condomínio fechado em um bairro residencial ao norte de San Diego. Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 3h45 no horário local (23h45 de ontem em Brasília), a cerca de 3 km do aeroporto Montgomery-Gibbs.

Pelo menos duas pessoas que estavam a bordo do avião morreram. "Há mais de uma fatalidade que encontramos até agora, mas estamos aguardando os números registrados no próprio avião", disse o chefe assistente do Corpo de Bombeiros, Dan Eddy, em coletiva de imprensa.

Aeronave Cessna 550 tem capacidade para transportar entre oito e 10 passageiros. Porém, ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo.

Houve "um impacto direto em várias casas", deixando "um enorme campo de destroços", disse o porta-voz dos bombeiros. Conforme a imprensa local, 15 casas teriam sido atingidas. Até o momento, não há relatos de mortes ou ferimentos graves entre as pessoas no solo.

Queda da aeronave causou incêndio. Casas e veículos estacionados nas ruas do condomínio ficaram em chamas.

Queda de avião causou incêndio Imagem: REUTERS/Mike Blake

Temos combustível de aviação espalhado por toda parte. Nosso principal objetivo agora é vasculhar todas essas casas e retirar todos os moradores

Dan Eddy, chefe assistente do Corpo de Bombeiros

Administração Federal de Aviação dos EUA vai investigar. Os bombeiros disseram em coletiva que havia muita neblina na região: "Mal dava para enxergar à frente", falou o porta-voz.