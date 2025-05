Ativistas pró-Rússia aproveitaram as enchentes para tentar criar uma imagem de 'caos' na Espanha

Ativistas pró-Kremlin alimentaram a percepção de que a Espanha era um país "mergulhado no caos" após as enchentes que atingiram Valência e outras regiões em outubro passado, de acordo com um relatório do Departamento de Segurança Interna divulgado nesta quinta-feira (22).

"Durante a crise que ocorreu em nosso país após a aprovação da DANA em 29 de outubro de 2024, o ecossistema de propaganda e desinformação pró-Kremlin amplificou e adaptou narrativas de desinformação de forma oportunista", afirma o Relatório de Segurança Nacional de 2024.

A campanha dos ativistas pró-Rússia espalhou mensagens alegando que o governo do líder socialista Pedro Sánchez estava usando fundos públicos para ajudar a Ucrânia contra a invasão russa, em vez de atender "a real necessidade de ajuda" nas áreas afetadas pelas chuvas, diz o texto.

Por fim, tentaram "projetar uma imagem de um país mergulhado no caos" após as enchentes ocorridas no final de outubro, que deixaram 235 mortos e grande destruição, principalmente na região de Valência.

O Departamento de Segurança Interna é uma agência focada na prevenção de ameaças como terrorismo e ataques cibernéticos e está vinculada ao Ministério da Presidência espanhol.

De acordo com seu relatório anual, os ativistas pró-Rússia também intensificaram sua atividade antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho de 2024, buscando semear a desconfiança no sistema eleitoral.

O relatório de inteligência identifica a Rússia como a principal fonte de ameaça híbrida à Espanha.

