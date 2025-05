Atividade empresarial da zona do euro tem contração inesperada em maio, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro caiu inesperadamente de volta à contração neste mês, uma vez que o setor de serviços sofreu uma queda mais profunda na demanda, embora a indústria tenha mostrado mais sinais de estabilização, mostrou uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar para a zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global e visto como um bom indicador de crescimento, caiu para 49,5 neste mês, em comparação com 50,4 em abril.

O mês de maio marca sua primeira vez este ano abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração, e o resultado foi pior do que a expectativa em uma pesquisa da Reuters de alta para 50,7.

"A economia da zona do euro parece não conseguir encontrar seu ponto de apoio. Desde janeiro, o PMI geral tem mostrado apenas um leve indício de crescimento e, em maio, o setor privado na verdade entrou em contração", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

O PMI de serviços caiu de 50,1 para 48,9, sua leitura mais baixa desde janeiro de 2024 e muito aquém da estimativa da pesquisa de um aumento para 50,3.

Como a demanda caiu novamente, o otimismo entre as empresas de serviços em relação ao próximo ano diminuiu ainda mais. O índice de expectativas de negócios caiu de 55,1 para 54,0, sua leitura mais baixa em quase três anos.

Mas as fábricas mostraram mais sinais de recuperação, com o PMI de indústria subindo de 49,0 para 49.4, um recorde de quase três anos, ligeiramente acima da previsão de 49,3 na pesquisa da Reuters. Um índice que mede a produção e que alimenta o PMI Composto manteve-se em 51,5 em abril.

Parte da melhora pode ter vindo do fato de as fábricas terem cortado seus preços para sustentar a demanda. O índice de preços de produção caiu de 51,3 para 49,0, um recorde de baixa de cinco meses.

"A recuperação no setor industrial é ampla, com sinais encorajadores vindos tanto da Alemanha quanto da França. Novos cortes nas taxas de juros podem dar um impulso, e os preços mais baixos do petróleo em comparação com o ano passado também estão ajudando", disse de la Rubia.

O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros pela sétima vez em um ano no mês passado e os mercados estão atualmente precificando outra redução de 25 pontos-base na taxa de depósito em 5 de junho, para 2,00%.

(Reportagem de Jonathan Cable)