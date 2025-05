Após reunião tensa, Trump e presidente sul-africano concordam em fortalecer laços comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, concordaram em fortalecer o comércio bilateral e os investimentos em uma reunião a portas fechadas, depois de seu tenso encontro em Washington na quarta-feira, informou a Presidência sul-africana.

No embate entre ambos, transmitido ao vivo, Trump mostrou um vídeo que, segundo ele, comprova que um genocídio está sendo cometido contra pessoas brancas na África do Sul.

A gravação, repleta de equívocos e imprecisões, pretendia respaldar a oferta de "refúgio" do magnata republicano a fazendeiros brancos perseguidos, o que enfureceu o governo sul-africano.

Contudo, nesta quinta, Pretória considerou a vista de Ramaphosa aos Estados Unidos como um sucesso.

"Os dois dirigentes concordaram em fortalecer as relações comerciais bilaterais, aumentar os investimentos em benefício mútuo e forjar uma colaboração em matéria de intercâmbio tecnológico", indicou o governo sul-africano em comunicado.

O presidente Ramaphosa "deu boas-vindas à abertura próxima de negociações comerciais entre África do Sul e Estados Unidos através de suas respectivas equipes negociadoras", acrescenta o texto.

As relações entre as duas nações se deterioram desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, ameaçou a África do Sul com tarifas elevadas e expulsou seu embaixador.

Manter os vínculos comerciais com Washington é uma prioridade para Ramaphosa, pois os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial de seu país, depois da China.

br/mm/liu/hgs/arm/rpr

© Agence France-Presse