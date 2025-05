ANÁLISE-Domo de Ouro de Trump pode lançar nova era de armas no espaço

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - O projeto de defesa antimísseis Domo de Ouro, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revive uma iniciativa polêmica de décadas, cuja construção ambiciosa poderia alterar as normas do espaço sideral e remodelar as relações entre as principais potências espaciais do mundo.

O anúncio do Domo de Ouro, uma vasta rede de satélites e armas na órbita da Terra que custará US$175 bilhões, pode aumentar drasticamente a militarização do espaço, uma tendência que tem se intensificado na última década, segundo analistas espaciais.

Embora as maiores potências espaciais do mundo - EUA, Rússia e China - tenham colocado ativos militares e de inteligência em órbita desde a década de 1960, elas o fizeram principalmente de forma secreta.

Sob o comando do ex-presidente Joe Biden, as autoridades da Força Espacial dos EUA haviam se manifestado sobre a necessidade de maiores capacidades espaciais ofensivas devido às ameaças espaciais da Rússia e da China.

Quando Trump anunciou o plano para o Domo de Ouro em janeiro, foi uma clara mudança de estratégia, que enfatiza um movimento ousado para o espaço com tecnologia cara e não testada que poderia ser um benefício financeiro às corporações de defesa dos EUA.

O conceito inclui mísseis baseados no espaço que seriam lançados de satélites em órbita para interceptar mísseis convencionais e nucleares lançados da Terra.

"Acho que isso está abrindo uma caixa de Pandora", disse Victoria Samson, diretora de segurança e estabilidade espacial do think tank Secure World Foundation, referindo-se à implantação de mísseis no espaço. "Ainda não pensamos nas consequências de longo prazo de fazer isso", acrescentou.

Samson e outros especialistas disseram que o Domo de Ouro poderia levar outros países a instalar sistemas semelhantes no espaço ou a desenvolver armas mais avançadas para evitar o escudo antimísseis, aumentando uma corrida armamentista no espaço.

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Rússia e a China reagiram de forma diferente ao anúncio de Trump.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que está "seriamente preocupado" com o projeto e pediu a Washington que abandone seu desenvolvimento, acrescentando que ele traz "fortes implicações ofensivas" e aumenta os riscos da militarização do espaço sideral e de uma corrida armamentista.

Um porta-voz do Kremlin disse que o Domo de Ouro pode forçar conversas entre Moscou e Washington sobre o controle de armas nucleares em um futuro próximo.

Visando principalmente a defesa contra um arsenal crescente de mísseis convencionais e nucleares dos adversários dos EUA, o Domo de Ouro é um renascimento de um esforço da época da Guerra Fria da Iniciativa de Defesa Estratégica do ex-presidente dos EUA Ronald Reagan, mais conhecida como "Guerra nas Estrelas".

O projeto previa a instalação de uma constelação de mísseis e poderosas armas a laser na órbita baixa da Terra, que poderiam interceptar um míssil nuclear balístico lançado em qualquer lugar da Terra, seja em sua fase de impulso, momentos após o lançamento, ou em sua trajetória extremamente rápida no espaço.

Mas a ideia nunca se concretizou, principalmente devido a obstáculos tecnológicos, bem como ao alto custo e à preocupação de que violaria um tratado de mísseis antibalísticos que, desde então, foi abandonado.

O Domo de Ouro tem aliados fortes e poderosos entre empresas de defesa e na crescente área de tecnologia de defesa, muitos dos quais estão se preparando para o grande redirecionamento de Trump para o armamento espacial.

A SpaceX, empresa de foguetes e satélites de Elon Musk, aliado de Trump, surgiu como pioneira ao lado da empresa de software Palantir e da fabricante de drones Anduril para construir os principais componentes do sistema, informou a Reuters no mês passado.

Espera-se que muitos dos primeiros sistemas sejam provenientes de linhas de produção existentes. Os participantes da coletiva de imprensa da Casa Branca com Trump na terça-feira indicaram a L3Harris, a Lockheed Martin e a RTX Corp como possíveis contratadas para o grande projeto.

Mas o financiamento do Domo de Ouro continua incerto.

Parlamentares republicanos propuseram um investimento inicial de US$25 bilhões para o projeto como parte de um pacote de defesa mais amplo de US$150 bilhões, mas esse financiamento está vinculado a um projeto de lei que enfrenta obstáculos significativos no Congresso.