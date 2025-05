Agente da PF preso por tentativa de golpe é transferido por risco de fuga

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou hoje a transferência do policial federal Wladimir Matos Soares, preso preventivamente desde novembro passado, por risco de fuga. Ele será transferido para outro bloco da penitenciária em que ele está detido.

O que aconteceu

Moraes acatou a determinação do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para mudar Wladimir de bloco por "risco de fuga". A decisão foi tomada após o diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar comunicar "preocupação com relação ao risco de fuga do custodiado, diante das peculiaridades daquela unidade prisional e do perfil do interessado".

Policial continuará na mesma prisão, mas agora em bloco diferente. Ele está detido no CIR (Centro de Internamento e Reeducação), em Brasília (DF).

Wladimir diz que fazia parte de uma equipe de operações especiais pronta para defender o ex-presidente com armas e que aguardava apenas um "ok" para agir. Em áudio anexado à investigação da trama golpista, ele se queixa, porém, que Bolsonaro "deu para trás" porque foi traído dentro do Exército.

Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do Exército. Os generais foram lá e deram a última forma e disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, na realidade o PT pagou para eles, comprou esses generais.

Wladimir Matos Soares, policial federal, em áudio enviado a advogado em janeiro de 2023

O policial federal diz que o grupo estava preparado para "tomar tudo" e "matar meio mundo de gente". Wladimir foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República), acusado de fazer parte do plano "Punhal Verde e Amarelo", que arquitetava a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes.