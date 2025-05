Ações europeias caem pressionadas por alta de rendimentos de títulos e dados econômicos fracos

Por Sruthi Shankar e Ragini Mathur e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quinta-feira, conforme preocupações com a saúde fiscal dos Estados Unidos mantiveram os rendimentos dos Treasuries em alta, enquanto dados que mostram uma fraca atividade comercial na zona do euro aumentaram o desânimo.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,64%, a 550,27 pontos, registrando sua maior queda em um único dia desde o início de abril, e recuou ainda mais em relação a uma alta de dois meses atingida anteriormente na semana.

Investidores têm se debatido nesta semana com a falta de progresso nos acordos comerciais, bem como com os planos de corte de impostos do presidente dos EUA, Donald Trump, que levantaram preocupações sobre o aumento da dívida norte-americana e fizeram com que os rendimentos dos títulos públicos subissem.

"Há um pouco de nervosismo em relação ao tamanho do déficit dos EUA estruturalmente em um determinado período de tempo. O cenário será muito incerto no que diz respeito ao crescimento e a uma certa perspectiva de deterioração das finanças públicas", disse Iain Barnes, diretor de investimentos da Netwealth.

O rendimento do Treasury de referência de dez anos estava oscilando em torno dos maiores níveis em três meses, devido às preocupações de que a dívida do governo dos EUA aumentaria em trilhões de dólares, uma vez que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de Trump sobre redução de impostos.

Enquanto isso, os rendimentos dos títulos alemães de longo prazo atingiram o patamar mais alto em dois meses, enquanto os rendimentos dos títulos da zona do euro subiam modestamente, pressionando as ações.

Em um sinal claro do impacto das tarifas dos EUA sobre a economia da zona do euro, o Índice de Gerentes de Compras Composto preliminar da zona do euro do HCOB caiu para 49,5 este mês, em comparação com 50,4 em abril.

A pesquisa mostrou que o setor de serviços sofreu uma queda mais profunda na demanda.

Todos os setores do índice de referência STOXX 600 caíram, com os de bens pessoais e domésticos, e automóveis e peças registrando os piores desempenhos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,54%, a 8.739,26 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,51%, a 23.999,17 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,58%, a 7.864,44 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,73%, a 40.256,59 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,25%, a 14.272,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,25%, a 7.375,78 pontos.