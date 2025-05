Acionistas da JBS se mostram divididos sobre dupla listagem

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS divulgou nesta quinta-feira documento que mostra uma parcial sobre a posição dos acionistas da empresa até agora sobre a intenção da companhia de listar ações também nos Estados Unidos.

O documento mostra uma votação até agora dividida, com 246 milhões de votos colocados à favor da dupla listagem e 271 milhões contrários, de um total de 2,2 bilhões. Cada ação dá direito a um voto.

A maior processadora de proteína animal do mundo realizará na sexta-feira assembleia extraordinária com acionistas para tentar aprovar seu plano para listar ações na bolsa de Nova York. Atualmente, a listagem primária da JBS está no Brasil.

(Por Luciana Magalhães)