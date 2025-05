Acidente de avião na Califórnia deixa vários mortos

Várias pessoas morreram, nesta quinta-feira (22), na queda de um pequeno avião particular que caiu durante a noite em um bairro residencial de San Diego, Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, de acordo com as autoridades locais.

"Acreditamos que haja várias vítimas mortais", disse Dan Eddy, do Corpo de Bombeiros de San Diego.

As vítimas aparentemente estavam a bordo da aeronave, um Cessna 550, e não nos veículos ou casas danificados no acidente.

"Esta é uma tragédia e nos solidarizamos com os afetados. Continuaremos presentes (...) e garantiremos que as famílias afetadas, que estão sem acesso às suas casas, recebam o apoio adequado até que possam retornar", disse o prefeito de San Diego, Todd Gloria, em uma coletiva de imprensa.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) informou que o avião caiu por volta das 3h45, horário local.

A área afetada, perto do Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs, é "uma das maiores áreas residenciais militares do mundo" e "muitas famílias de militares foram afetadas", disse o capitão Robert Heely, comandante da Base Naval de San Diego, também presente na coletiva de imprensa.

O avião particular, registrado no Centro-Oeste, pode ter levado entre oito e dez pessoas a bordo, incluindo o piloto, de acordo com as autoridades locais, que ainda não sabem o número exato de passageiros no momento do acidente.

Mais de dez casas foram danificadas e vários carros foram queimados. O chão estava coberto de escombros.

Uma linha de energia também foi danificada no incidente e os investigadores trabalham para determinar se influenciou no incêndio das casas e dos veículos.

Nas redes sociais, a polícia de San Diego relatou a evacuação de três ruas e pediu aos moradores que entrassem em contato com as autoridades se encontrassem destroços ou sentissem cheiro de querosene.

Os moradores feridos, alguns dos quais sofreram queimaduras nos pés, foram atendidos no local. Ninguém foi levado ao hospital.

