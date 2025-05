54% desaprovam o governo Lula e 44% acham que ainda vai piorar, diz Ipespe

A pesquisa Pulso Brasil, desenvolvida pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas), indica que mais da metade do brasileiros desaprova o governo do presidente Lula (PT). O levantamento mostra também que a avaliação do presidente não piorou com o recente escândalo do INSS.

O que diz a pesquisa

54% dos brasileiros desaprovam o governo Lula. O levantamento manteve o índice de março deste ano para o questionamento "Aprova ou desaprova o Governo do Presidente Lula?". A região Sul tem o maior número de desaprovação: 59%.

Desaprova : 54% (eram 54% em março);

: 54% (eram 54% em março); Aprova: 40% (eram 41% em março);

40% (eram 41% em março); Não sabe: 6% (eram 5% em março).

Escândalo do INSS foi mais lembrado por quem desaprova o governo. Segundo a pesquisa Ipespe, 39% dos que desaprovam a gestão disseram ter ouvido falar dessa notícia. Entre os que aprovam Lula, o percentual foi bem mais baixo: 18%.

Desaprovação do governo nas regiões do Brasil:

Norte : 55%

: 55% Nordeste : 45%

: 45% Sudeste : 55%

: 55% Centro-oeste : 56%

: 56% Sul: 59%

Aprovação oscilou de 41% para 40%. 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam à pesquisa. A região Nordeste tem o maior índice de aprovação para o governo.

Aprovação do governo nas regiões do Brasil:

Norte : 36%

: 36% Nordeste : 49%

: 49% Sudeste : 40%

: 40% Centro-oeste : 38%

: 38% Sul: 35%

Expectativa para os próximos meses

Maioria dos entrevistados pelo Ipesp acredita que tendência é de piora do governo. Ao serem questionados sobre como devem ser os próximos meses de governo Lula, 44% dos entrevistados responderam que "deve piorar".

Melhorar : 39%

: 39% Ficar igual : 16%

: 16% Piorar : 44%

: 44% Não souberam / Não responderam: 1%

Metodologia

A pesquisa Pulso Brasil ouviu 2.500 brasileiros com mais de 16 anos entre os dias 14 e 19 de maio. As perguntas foram feitas de maneira híbrida, por telefone e pela internet, os questionamentos foram feitos por pesquisadores do Ipespe. O índice de confiança é de 95,45% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.