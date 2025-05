Zoom eleva projeção anual com forte demanda em meio a impulso de IA

Por Juby Babu

(Reuters) - A Zoom Communications aumentou nesta quarta-feira sua previsão de receita para o ano, beneficiada pelas tendências de trabalho híbrido e pela integração da inteligência artificial em seus produtos.

A integração da IA nas ferramentas da companhia, aliada a expansão de sua gama de serviços, tem ajudado a empresa de videoconferências, que adicionou em março novos recursos e atualizações de IA em sua plataforma.

"Em todo o setor online e empresarial, a maioria dos negócios no primeiro trimestre não viu qualquer mudança no comportamento de compra, ainda com forte demanda", disse a diretora financeira da companhia, Michelle Chang, em uma teleconferência após a divulgação dos resultados.

Chang disse que não houve perdas, apesar de uma maior cautela e de uma análise mais rigorosa dos termos dos acordos por parte de alguns grandes clientes nos Estados Unidos.

A empresa agora vê a receita fiscal de 2026 entre US$4,80 bilhões e US$4,81 bilhões, acima de sua previsão anterior de US$4,79 bilhões e US$4,80 bilhões, enquanto a expectativa de analistas é de US$4,79 bilhões, segundo dados da LSEG.

"Com um programa de recompra reforçado e melhorias no AI Companion, que agora abrange tudo, desde resumos de turnos até a geração de clipes, o Zoom finalmente tem os elementos para contar uma nova história", disse Jeremy Goldman, diretor sênior de briefings da Emarketer.

A empresa previu um lucro anual ajustado por ação entre US$5,56 e US$5,59, versus estimativas de US$5,41. Antes, a empresa projetava um lucro ajustado entre US$5,34 e US$5,37.

A receita do primeiro trimestre, encerrado em 30 de abril, somou US$1,17 bilhão, em linha com o esperado. O lucro ajustado foi de US$1,43 por ação, contra estimativas de US$1,31.