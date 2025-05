Wall Street abre em baixa com legislação tributária de Trump em foco

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quarta-feira, com os investidores à espera do resultado de um debate crucial no Congresso sobre o projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem fomentado preocupações sobre a crescente dívida do país.

O Dow Jones caía 0,76% na abertura, para 42.354,46 pontos.

O S&P 500 abriu em baixa de 0,51%, a 5.910,18 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,73%, para 19.002,942 pontos na abertura.

(Por Kanchana Chakravarty em Bengaluru)