Wall St recua com foco em lei sobre impostos de Trump

Por Shashwat Chauhan e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam e os rendimentos dos títulos do governo subiam nesta quarta-feira, com os investidores de olho em um debate crucial sobre o projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Comitê de Regras da Câmara dos Deputados marcou uma audiência de madrugada, com os republicanos tentando superar as divisões internas sobre os cortes no programa de saúde Medicaid e as isenções fiscais nos Estados costeiros de alto custo.

Analistas apartidários dizem que o plano proposto pode acrescentar de US$3 trilhões a US$5 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do governo federal.

"Estamos meio que jogando gasolina no fogo com as tarifas e toda essa incerteza orçamentária", disse David Russell, chefe global de estratégia de mercado da TradeStation.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,83%, para 42.324,96 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,54%, a 5.908,62 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,51%, para 19.045,36 pontos.

Todos os 11 subsetores do S&P eram negociados em baixa, com os de tecnologia da informação e de consumo discricionário entre os mais atingidos.

Os títulos dos EUA têm estado sob pressão desde o início da semana, quando a Moody's rebaixou a recomendação de crédito soberano do país. Nesta quarta-feira, os rendimentos do Treasuries de 30 anos voltaram a subir para 5,01% e o rendimento do título de referência de 10 anos ganhava 5,2 pontos-base, para 4,53%.