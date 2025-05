Trump não chamou Lula de 'desastre total'; vídeo foi criado por IA

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que supostamente mostra Donald Trump chamando Lula de "desastre total", "socialista radical" e "piada".

As peças desinformativas usaram ferramentas de inteligência artificial para adulterar a fala original do presidente dos Estados Unidos, feita em seu discurso de posse para seu segundo mandato na Casa Branca e que não menciona o presidente brasileiro.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo de Trump, sem qualquer indicação de data ou contexto em que foi feito. O norte-americano supostamente diz em inglês, com uma legenda em português: "Lula é um desastre total, todo mundo sabe disso. A economia colapsando, inflação fora de controle, crime está em todo lugar e a pior parte ele é um socialista radical, talvez até pior do que o próprio Karl Marx. O Brasil costumava ser forte agora é fraco muito fraco. O Brasil merece liderança real não essa piada".

Há um texto sobreposto ao vídeo: "Trump faz depoimento sobre presidente Lula E diz que está um desastre total no poder dele". A publicação ainda contém o seguinte comentário: "LULA É UM DESASTRE ASSIM DIZ DONALD TRUMP . SE VOCE CONCORDA COLOQUE UMA BANDEIRINHA."

Por que é falso

Vídeo de Trump foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou uma probabilidade de 96,4% de o áudio ter sido modificado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation apontou 96,4% de possibilidade de suposto vídeo de Trump ter sido alterado por IA Imagem: Reprodução

Fala original ocorreu durante cerimônia de posse, e Trump não mencionou Lula. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível encontrar o conteúdo original. O vídeo é de 20 de janeiro deste ano, quando Trump tomou posse para seu segundo mandato na Casa Branca. Em seu discurso, com pouco mais de 30 minutos de duração, o republicano abordou temas como a pretensão de retomar o Canal do Panamá, readmissão de militares expulsos por se recusarem a se vacinar contra a covid-19 e que a política dos EUA reconheceria apenas os gêneros masculino e feminino. Ele não cita Lula em momento algum. O trecho utilizado pelos conteúdos desinformativos encontra-se a partir dos 25 minutos (aqui e abaixo, em inglês).

Não há registro de Trump dizendo que Lula é "desastre total". Uma busca no Google tanto em português (aqui) como em inglês (aqui) com trechos do discurso falso do presidente norte-americano não traz qualquer resultado, a não ser desmentidos feitos por agências de checagem de informação. Se fosse verdadeiro, o caso certamente teria ampla cobertura da imprensa dos EUA, brasileira e internacional, além de causar uma grande repercussão entre os governos dos dois países. Também não há registros de qualquer menção recente a Lula no site da Casa Branca (aqui, em inglês).

Viralização. Uma postagem no Threads tem 7.700 curtidas, 1,200 compartilhamentos e 1.100 comentários.

Este conteúdo também foi checado pela AFP, Aos Fatos, Estadão e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news